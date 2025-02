Brilho de Carnaval: Como Fazer um Cabelo Glamouroso com Gel e Glitter

Se você quer um visual incrível para curtir o Carnaval, o cabelo com gel e glitter é uma aposta certeira! Assim como o Tinsel Hair, esse look brilha (literalmente) nas festas e bloquinhos. Mas muitas dúvidas surgem: quais produtos usar? Será que prejudica os fios? Como remover depois? E o impacto ambiental? Para facilitar sua vida, reunimos um guia completo com dicas e um passo a passo.

A técnica é semelhante ao efeito molhado, mas você pode optar por aplicar um pouco de gel antes para alinhar os fios ou já partir direto para a mistura brilhante.

Como Fazer?

1️⃣ Em um recipiente, coloque gel de alta fixação na quantidade necessária para cobrir a área desejada do cabelo.

2️⃣ Acrescente o glitter! A combinação de partículas de tamanhos e formatos diferentes deixa o efeito mais bonito. Lembre-se de escolher glitter biodegradável – atualmente, há várias opções sustentáveis disponíveis.

3️⃣ Misture bem até obter a consistência ideal.