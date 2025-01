Marido briga com esposa e ameaça filhos com arpão

Conforme boletim de ocorrência, a esposa disse para a polícia que estava discutindo com seu marido e no momento em que seus filhos interviram, o pai foi até seu quarto, pegou um arpão e partiu em direção a seus filhos por interferirem na discussão.

Um homem surdo-mudo teve um desentendimento com a esposa e quando os filhos interferiram foram ameaçados com um arpão, por volta de 17h50 de quinta-feira (2), em Paranaíba. O fato foi registrado na rua Frei Pedro.

Filhotes de Caturrita resgatados no Pantanal são trazidos para reabilitação em Campo Grande

Adriane não vai ter vida fácil na Câmara com Marquinhos Trad sendo o principal vereador da oposição

Pedra no caminho

A Polícia Militar deslocou com as partes envolvidas até esta Delegacia de Polícia Civil e o autor negou ser encaminhado e desobedeceu a ordem dos policiais que usaram de força física para conter sua condução coercitiva até a presença do agente de polícia para ser ouvido.

Uma intérprete de libras acompanhou a ocorrência na delegacia.