Motorista embriagada provoca acidente com lesões graves no Parque São Carlos

Três Lagoas (MS) – Uma colisão envolvendo um automóvel e uma motoneta resultou em lesões graves a uma motociclista na tarde deste sábado (22), no bairro Parque São Carlos, em Três Lagoas.

O acidente foi registrado pela Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC-TL) por volta das 19h42. Conforme as informações obtidas pela equipe policial, o acidente ocorreu na Rua Irmãos Spinelli, por volta das 15h34.

Um veículo de passeio trafegava pela via no sentido Parque São Carlos – São João, quando realizou uma conversão à esquerda para acessar uma residência. Nesse momento, foi atingido no lado anterior esquerdo por uma motoneta que seguia na mesma direção. O impacto provocou a queda imediata da motociclista, uma mulher de 55 anos, que sofreu lesões graves, incluindo suspeita de fratura nos membros inferiores, além de ferimentos na face e nos dentes.