Proprietário de mercado é preso por vender alimentos impróprios para consumo

Um proprietário de um mercado de médio porte, localizado no bairro Itamaracá, na Capital, foi preso por comercializar produtos impróprios para consumo. A prosão foi realizada após fiscalização da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), em parceria com o Procon.

Durante a ação, os policiais apreenderam mais de 1,6 tonelada de alimentos em condições inadequadas. Na primeira câmara fria, foram encontrados 1.081 quilos de carne bovina, 212 quilos de linguiça artesanal sem o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), 41 quilos de coração bovino e 41 quilos de frios.

Na segunda câmara, havia 272 quilos de carne suína sem características organolépticas, 235 salsichas vencidas há mais de três meses, 58 quilos de frango, 32 quilos de calabresa e 538 quilos de peixes com vísceras, todos de produção clandestina.

No expositor de vendas, a fiscalização identificou carne para charque contaminada por larvas de mosca. Esse material seria utilizado na produção de linguiça e charque.