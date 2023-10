5 motivos para incluir o sexo na sua manhã

Tem semana que mal começam e você já sabe que vai ser agitada, mas isso é um problema de boa parte das pessoas, o que você não pode fazer, é deixar o desânimo tomar conta da sua programação.

Mas você sabia que existe uma maneira bem mais gostosa de garantir mais energia e leveza para o seu dia a dia? O sexo matinal é um ótimo remédio para isso e agora você vai conhecer 5 motivos para adotar a pratica durante a manhã.

Melhora o humor

É durante o sexo que nosso corpo libera mais ocitocina, hormônio que contribui para a sensação de bem-estar, no sexo matinal a chances desse bem-estar durar o dia todo é grande.

Melhora desempenho

Para os homens, essa pratica está totalmente ligada a melhora do desempenho, isso por que os níveis de testosterona (hormônio importante para o desejo sexual) nos homens pela manhã é mais alto do que em outros momentos do dia.

Previne doenças

O sexo matinal pode funcionar como um exercício físico por esse motivo, começar o dia ativo pode ajudar a prevenir doenças cardiovasculares, reduzir a pressão arterial e diminuir o risco de infarto.

Diminui o estresse

Comece o seu dia relaxado, sexo matinal funciona também pra diminuir os níveis de estresse no organismo. Graças a endorfina liberada, hormônio responsável pela sensação de felicidade.

Facilita o orgasmo

Após uma noite de sono, o corpo está mais descansado e relaxado. Além disso, os níveis de adrenalina estão mais baixos nesse período, aumentando a concentração para o prazer em si.