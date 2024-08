3 tendências de bem-estar

Bem-estar sempre foi o assunto do momento, segundo estudos a indústria do bem-estar cresce certa de 5% a 10% ao ano. Esse resultado é a busca das pessoas em melhorar a qualidade de vida.

Segundo os mesmos estudos, em 2024, 82% dos consumidores nos EUA, 73% no Reino Unido e 87% na China afirmaram que o bem-estar é uma prioridade principal ou muito importante em suas vidas.

Continue Lendo...

A seguir, destacamos três principais tendências de bem-estar.

1 . Sono da beleza

Você sabia que o sono da beleza é uma divisão importante no mercado de bem-estar? Classificado como a segunda maior prioridade de saúde e bem-estar para os consumidores, o sono também é, segundo a pesquisa, onde as necessidades dos consumidores frequentemente não são atendidas – ou seja: uma grande oportunidade para marcas.

2 . Saúde Intestinal e suplementos digestivos

O intestino tem sido um foco de grande atenção ultimamente, e com razão – sendo até chamado por alguns cientistas de “segundo cérebro”. “Nos EUA e na China, os suplementos probióticos em forma de vitamina ou comprimido são os mais populares. Já no Reino Unido, há uma ênfase maior em uma abordagem nutricional, com consumidores priorizando alimentos ricos em probióticos como iogurte ou kombucha.

3 . Foco na longevidade

O envelhecimento saudável é uma prioridade para os consumidores de hoje: mais de 60% dos entrevistados no estudo afirmaram que é extremamente ou muito importante comprar produtos focados na longevidade, e 70% planejam adquirir mais produtos com esse objetivo no futuro.