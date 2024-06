As listras estão de volta em 2024

No vai e vem de tendências as listras nunca perderam espaço, seja no estilo breton, náuticas ou risca-de-giz, a padronagem é um clássico mais do que estabelecido, presente nas coleções em cada troca de temporada.

Foi a França o primeiro país que incorporou a estampa para o dia a dia, isso por que a padronagem era usada nos uniformes de seu exército da Marinha. Para aderir, não se restrinja a apenas o preto e branco ou às cores neutras - em versões em tons vibrantes de vermelho, azul, verde, rosa, azul, são uma ótima pedida.