A maquiagem grunge está de volta

O inverno chegou e quando o assunto é maquiagem, já temos uma tendencia queridinha. O grunge, movimento cultural do início dos anos 90, teve seu estilo marcado por olhos esfumados meio borradinhos, batons escuros e aquela vibe despretensiosa – fácil de fazer e com resultado super marcante, a estética é a nova queridinha do universo da beleza.

Para recriar o visual você vai precisar de um lápis preto ou marrom – o item mais fácil de usar para criar essa estética rebelde. Use-o esfumado rente aos cílios superiores e na linha d’água. Não precisa ser certinho, a graça está justamente aí, aliás! Já o batom escuro pode ser aplicado dando batidinhas e também esfumado nas maçãs do rosto, como blush.

O visual grunge é perfeito pra quem não é lá muito habilidoso com maquiagem, porque não precisa acertar aquele esfumado super certinho ou passar batom de forma perfeita.