Adidas e Humanrace apresentam novas cores

A adidas e Humanrace apresentou nesta semana dois novos tons do Humanrace Samba by Pharrell, os modelos chegam às lojas nas cores branco, rosa, cinza e verde. Vale lembrar que o modelo é um dos maiores focos criativos de Pharrell fundindo design e funcionalidade e criando produtos cuidadosamente elaborados.

O Humanrace Samba chega também com uma pega sustentável com o couro ECCO originário da Holanda, costura em zigue-zague que contrasta com as Três Listras e a biqueira monocromática em suede, complementando a estrutura do cabedal.

Continue Lendo...

“O mais novo Samba da Humanrace foi concebido através da nossa vontade de projetar produtos que são autênticos e falam com um estilo de vida próprio, mas com o cuidado em muitos detalhes. Tudo isso é feito em sintonia com a história do adidas Samba, apresentando um produto lifestyle, para o presente e para o futuro”, diz Edward Robinson, Diretor de Criação Humanrace.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Samba será lançado em edição limitada e estará disponível globalmente a partir de 3 de novembro por R$899,99.