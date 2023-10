Bob executivo é o corte para o verão

Em meio a tantas opções de cortes para o verão, o bob executivo é uma opção democrática e que você vai gostar. Popular no street style durante as semanas de moda, o corte tem uma pegada clássica e traz um ar executivo a qualquer produção, minimalista, solto e fala por si, mas com impacto inegável, este é um corte que passa um ar de negócios.

O bob executivo não é necessariamente definido por seu formato, mas por seu estilo e acabamento. Um corte com precisão (mas não muito) e sem complicações – você não encontrará camadas ou molduras de rosto, mas verá um brilho saudável, movimento e um certo nível de polimento.

“O que é realmente importante para um corte de cabelo como esse é a cor, é tudo uma questão de tom em bloco, para alcançar uma sensação de uniformidade”.