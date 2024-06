Bolsas para apostar no inverno 2024

O inverno chegou e está na hora de atualizar o closet para a estação mais fria do ano e na moda é claro que os acessórios mais requisitados são as bolsas. Em modelos variados, materiais e estilo, as bolsas, é um item indispensável em qualquer produção.

De olho nas últimas novidades, separamos alguns modelos que você precisa ter para a nova estação. Abaixo, você confere a lista completa para apostar e adaptar de acordo com o seu estilo. Confira!

Continue Lendo...

1. Tiracolo

As bolsas tiracolo ganharam espaço nas últimas semana de moda, versáteis e práticas o modelo conquistou não só as passarelas, mas também a internet. Seja em couro, veludo, algodão, ou até em versão maxi, os acessórios transversais são práticos para acomodar o que for necessário na hora de sair de casa.

2. Maxi

Ame ou odeie, mas as maxis bolsas são a bola da vez. Depois de uma temporada onde as bolsas mini foram hit absoluto, agora é a vez do retorno das maxis bolsas. As bolsas priorizam o conforto e mobilidade em seu uso, se afastando de peças conceituais.

3. Bolsos mil

Quem aí nunca sofreu com a falta de bolsos em uma bolsa? Seus problemas acabaram, os bolsos ganham papel de protagonistas de vários modelos. Em versões de couro com detalhes dourados, ou até em modelos com revestimento de pelinho e laços (perpetuando o estilo coquette, que segue firme e forte), quanto mais bolsos, melhor.

4. Minimalista

A gente falou das maxis bolsas, mas é claro que as minimalistas ainda têm o seu espaço no closet. E quando falamos em minimalismo, estamos falando de bolsas que praticamente só cabem o celular. O modelo, que já está sendo criado por diversas marcas de luxo ou não, prova que o minimalismo ainda tem sim seu espaço no mundo dos acessórios, se tornando uma opção discreta e elegante.