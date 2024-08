Calça futurista tem motor elétrico e baterias

Seja para corrida, caminhada ou trilhas, as calças MO/GO, da Arc'teryx e da Skip, um desdobramento do X Labs do Google, têm como diferencial dar um impulso as pernas usando um motor elétrico leve localizado na região dos joelhos.

A peça pesa cerca de 3kg e conta com suportes de fibra de carbono escondidos sob o tecido que prendem o módulo de reforço de potência as pernas do usuário. As baterias da peça são recarregáveis e duram cerca de três horas.

Continue Lendo...

O produto, que diz impulsionar as pernas de quem está andando em uma colina, ou absorve o impacto de uma caminhada em uma descida, também faz com que o usuário se sinta cerca de 13kg mais leve usando as calças

E ai usaria?