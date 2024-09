Castanho Acobreado: A Cor Tendência para o Verão

Nada como conferir as novidades em cores de cabelo! Se você é fã de transformações ou apenas quer dar uma leve repaginada no visual, essa nova tendência é para você. A cor da vez é o castanho acobreado, que traz um toque quente e vibrante aos fios, perfeito para a estação mais ensolarada do ano.

Continue Lendo...

Esse tom é uma mistura de castanho médio ou escuro com reflexos acobreados. Diferente do marrom chocolate, que possui um fundo frio, o castanho acobreado se destaca por sua vibração e puxada para o avermelhado – ficando incrível em tons de pele quentes ou neutros.

Curtiu essa cor? Como é uma mistura entre o ruivo e o moreno, tentar reproduzi-la em casa pode ser arriscado. O ideal é procurar um cabeleireiro profissional para alcançar o tom perfeito e realçar sua beleza.