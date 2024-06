Cintos com logotipo estão de volta

É fato que os anos 2000 estão de volta a moda, agora é a vez dos famosos e polêmicos cintos com monograma terem seu retorno triunfal. A modelo Bella Hadid, por exemplo, foi recentemente flagrada usando o famoso cinto GG da Gucci. Um acessório antigo para alguns, mas, combinado com seu terno chique, trouxe um frescor inesperado e a quantidade certa de vitalidade ao seu visual refinado.

Para usar o, cinto com logotipo em 2024, não tem muito segredo. Escolha a sutileza: o resto do seu look deve ser simples e, acima de tudo, sem nenhum outro logotipo de designer.

No Met Gala de 2024, a atriz Zoe Saldaña percorreu o tapete vermelho com um vestido boêmio Chloé, que ela acentuou com um enorme cinto dourado onde se lia “Chloé”.