Melissa e Marshall Columbia lançam uma collab ousada e divertida

Uma nova colaboração para se apaixonar: Melissa e Marshall Columbia se unem para uma coleção-cápsula autêntica e cheia de estilo. Em plena New York Fashion Week, a marca brasileira revelou dois modelos inéditos que transbordam irreverência: Melissa Clog + Marshall Columbia e Melissa Clog Boot + Marshall Columbia.

A collab é inspirada no estilo divertido e avant-garde de Columbia, apostando em cores vibrantes e formas criativas, sem deixar de lado a essência inovadora e sustentável que torna a Melissa uma referência mundial. O primeiro modelo, a Melissa Clog + Marshall Columbia, chega por R$ 449,90, com um design de salto alto e detalhes fisherman, ideal para quem deseja transformar qualquer look em uma declaração de moda. Disponível em cores únicas e irresistíveis, o calçado é perfeito para quem adora explorar a autoexpressão com muito estilo.

O grande destaque da colaboração é a Melissa Clog Boot + Marshall Columbia. Por R$ 699,90, o modelo se diferencia pela versatilidade: com uma peça destacável de Melflex™ e fechamento com fivela, ele se transforma de um clog elegante em uma bota super trendy. "O fato de que essa bota pode se transformar em um calçado completamente diferente é a parte mais empolgante da colaboração," comenta Marshall Columbia, que buscou inspiração em suas memórias de infância para criar esta linha única.

A coleção é um marco para ambas as marcas, combinando a visão criativa e nostálgica de Columbia com o design icônico da Melissa. “Criar esses calçados com a Melissa foi muito divertido. Este projeto me transportou de volta para quando eu era criança e minha irmã usava os jelly shoes da Melissa por toda parte,” reflete o designer.

Disponível globalmente a partir de 10 de setembro, a coleção pode ser encontrada em Clubes Melissa selecionados, na Galeria Melissa São Paulo, no aplicativo oficial da Melissa e no e-commerce melissa.com.br.