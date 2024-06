Melissa e Telfar retomam parceria

Depois do sucesso da coleção do ano passado, a MELISSA e a marca TELFAR se juntam novamente para uma nova coleção. Dessa vez, as marcas anunciaram o lançamento global das populares bolsas e slides em novas cores inéditas e vibrantes: laranja, roxo e verde.

Enquanto a Jelly Slide apresenta um design tubular formando uma tira com o logo de TELFAR vazado, a Jelly Shopper tem o logo aplicado em alto relevo, ambas feitas em Melflex e que tem cheiro de tutti frutti, uma assinatura de Melissa.

Os slides chegam às lojas por R$299,90 em grade estendida, do 33/34 ao 43/44. A bolsa pequena estará disponível por R$349,90, enquanto a média e a grande custarão R$449,90 e R$549,90, respectivamente.

A coleção limitada poderá ser encontrada a partir de 27 de junho na Galeria Melissa São Paulo.