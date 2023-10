Pele corada é tendência de beleza da temporada

Sabe aquele visual corado depois de um dia de sol? Pois é agora você pode obter esse resultado sem se expor a radiação solar e os danos que ele pode causar em sua pele. Nas últimas temporadas o sunkissed, “beijada pelo sol” em tradução livre foi aposta forte e tem tudo para dominar o verão.

Para garantir o efeito é fácil, a ideia é aplicar blush nos pontos mais altos do rosto, no topo das maçãs, nariz e trazer também o resquício de produto que ficou no pincel para a parte mais alta da testa e para o queixo, dando aquele efeito de que você tomou sol. Outra dica é apostar em tons avermelhados, eles costumam ser mais fáceis para reproduzir o efeito.

O verão está aí, que tal apostar nessa novidade?