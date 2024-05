Puma e A$ap Rocky: Colaboração chega ao Brasil

A famosa parceria entre a Puma e o rapper A$AP Rocky acaba de chegar ao Brasil. Desta vez a coleção mergulha no universo automobilístico, com uma pegada motocore super em alta nos últimos anos. Diferente da coleção passada que foi lançada apenas para o GP de Los Angeles, a nova coleção acaba de chegar ao Brasil nesta semana.

Quem visitar o site da PUMA encontrará camisetas gráficas que lembram os uniformes dos pilotos de Fórmula 1, além de acessórios e um modelo atualizado do sneaker Inhale com as cores da collab. As peças, que começam a partir de R$ 449,90, estão esgotando rapidamente no site da marca, o único lugar onde podem ser compradas.