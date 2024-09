Quem Disse, Berenice? lança coleção inspirada em Harry Potter

Os fãs de Harry Potter e maquiagem podem comemorar, essa novidade é para vocês. Quem Disse, Berenice? acaba de lançar a primeira coleção de maquiagem da América Latina inspirada no universo de Harry Potter e promete levar este mundo extraordinário diretamente para o seu nécessaire.

A coleção é uma collab exclusiva com a Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, a marca combina nostalgia e as últimas tendências de beleza em uma linha completa, que vai do skincare à maquiagem, tudo em edição limitada.

“Identificamos o forte desejo do consumidor em ter uma linha de maquiagem inspirada em Harry Potter, um fenômeno cultural que dialoga com diversas gerações. Como marca que entende muito de maquiagem, desenvolvemos produtos que conversam com as principais tendências de beleza, com muita cintilância e cores do momento como azul, vermelho, marrom e fúcsia, com acabamentos e efeitos que traduzem o mundo encantador e mágico de Harry Potter”, explica Mirelle Martinez, Diretora de Categoria de Make do Grupo Boticário.

Todos os produtos da coleção Quem Disse, Berenice? X Harry Potter estarão disponíveis a partir deste mês nas lojas físicas, no e-commerce da marca e com revendedoras Eu Amo Make. É a sua chance de adicionar um toque de magia à sua rotina de beleza!