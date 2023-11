Receitas caseiras para cuidar do seu cabelo

A gente sabe que você já foi impactada por alguma receita caseira e que prometia milagres para o seu cabelo. Apesar de algumas não serem tão boas assim, outras podem sim trazer uma melhora para os fios, principalmente quando o assunto é hidratação, brilho e controle de oleosidade do couro cabeludo.

Separamos algumas das melhores receitas para cuidar do seu cabelo em casa:

Máscara capilar de abacate e mel para hidratar

1 abacate maduro

1 colher de chá de mel

1 colher de café de óleo essencial de Alecrim

Misture todos os ingredientes. Lave os cabelos com shampoo e aplique a máscara nos fios por 20-30 minutos antes de enxaguar.

Chá de alecrim para melhorar a circulação e estimular o crescimento

2 duas xícaras de água.

100 gramas de alecrim seco ou fresco (ou cerca de 2-3 colheres de sopa de alecrim para cada xícara de água)

Deixe o alecrim em infusão na água quente por cerca de 15 a 20 minutos. Isso permitirá que os componentes benéficos do alecrim se misturem à água. Após a infusão, deixe o chá de alecrim esfriar até atingir uma temperatura confortável para aplicação no cabelo.

Aplique da raiz às pontas, aguarde 10 minutos, enxágue e lave o cabelo normalmente. Aplique a infusão de 10 em 10 dias.

Banho de brilho com vinagre de maçã

1 xícara de água

¼ de xícara de maçã orgânico e não pasteurizado

Em uma garrafa vazia ou recipiente, misture a água e o vinagre. Lave o cabelo com shampoo e condicionador normalmente e enxágue bem. Por último, aplique a solução de vinagre, da raiz às pontas. O vinagre ajuda a equilibrar o pH do cabelo, selar as cutículas e ainda da brilho aos fios.

Deixe agir por 2 minutos e enxágue com água fria. O vinagre deixa um cheiro que desaparece após os fios secarem. Repita a cada 15 dias.