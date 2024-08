Reserva é marca inspirada em cariocas da Zona Sul

Fundando em 2006, em um endereço de 33 metros quadrados pelo engenheiro de produção Rony Maisler, a Resersa ganhou o grande público com estética alinhada e inspirada no estilo de vida de rapazes da Zona Sul do Rio. “Era o que vivíamos. Olhávamos para o mercado da moda e percebíamos que as marcas buscavam sempre um diferencial. Queríamos falar com o homem comum, parecido conosco”, conta Maisler.

Além de Rony, o grupo é formado pelos sócios Fernando Sigal, Jayme Nigri e José Alberto da Silva (Luciano Huck também já fez parte da sociedade). “A moda da Reserva é a não moda”, diz Rony. “Nós fazemos roupa de verdade para pessoas de verdade, com qualidade e ótimo acabamento.”

Para os fãs da marca é fácil reconhecer seu estilo, modelagem sóbria, calças de corte reto, jaquetas corta-vento e camisas polo, a marca faz questão de explora as cores no intuito de conquistar o homem mais básico. Outra presença marcante na etiqueta é o tradicional pica-pau, ícone inconfundível da etiqueta. “Contratamos uma agência de publicidade que mostrou vários símbolos. Não gostamos de nenhum. Aí pedimos para ver o que havia sido descartado, e o pica-pau estava na lixeira.”

Hoje, são 209 lojas no Brasil — 117 próprias e 92 franquias. Além da Reserva e da Oficina, há a Reserva Mini (infantil), Reserva Ink (produção de camisetas para terceiros), Reserva GO (calçados) e Reserva Simples (roupas básicas). O próximo passo? Segundo Rony, vai ser levar a etiqueta ao exterior. “Está no radar, mas precisa ser algo bem-feito.”