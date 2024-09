Riachuelo e Niini lançam collab sofisticadas

A gigante Riachuelo junto à NIINI, marca de Carol Celico lançaram uma coleção exclusiva que combina o estilo clássico e moderno da marca de Carol Celico. A linha exclusiva NIINI + Riachuelo reúne peças versáteis para o dia a dia, combinando-se facilmente no guarda-roupa feminino.

São 43 peças, como T-shirts, calças e vestidos, além de 10 acessórios, como cintos de metal, correntes e pulseiras. A paleta de cores segue o estilo clássico da NIINI, com off-white, bege e marinho, e as estampas de cogumelo adicionam um toque artístico.

A alfaiataria também é valorizada, com atenção especial aos detalhes, como botões diferenciados e blazers com ombreiras destacáveis e peças com estampa xadrez. A coleção já está disponível em lojas selecionadas da Riachuelo e no e-commerce.