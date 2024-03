Série que conta trajetória de Karl Lagerfeld ganha data de estreia

Para os amantes do mundo da moda o próximo dia 07 de junho deve ser especial, isso porque chegará ao catalogo do Disney + a nova série “Becoming Karl Lagerfeld”, série que contará a história de Karl Lagerfeld. Com seis episódios, a séria conta com o ator alemão Daniel Brühl no papel principal, a ênfase será no papel de Lagerfeld na alta costura parisiense dos anos 1970, com toda a ambição e competição tão presentes em sua trajetória.

Continue Lendo...

Com direção de Jérôme Salle e Audrey Estrougo e nomes como Agnès Jaoui no papel de Gaby Aghion (fundadora da Chloé), a produção francesa reúne ainda reúne os diretores de fotografia Mélodie Preel e Mahdi Lepart, a designer de figurino Pascaline Chavanne e o artista de cabelo Sébastien Quinet.