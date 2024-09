Sucesso nos anos 2000, o batom rosa-chiclete está de volta como destaque na NYFW

Se você foi adolescente ou jovem adulto nos anos 2010, certamente se lembra do icônico batom Snob da M.A.C. Cosmetics. O tom rosa-chiclete fez sucesso entre celebridades como Paris Hilton, Rihanna e Britney Spears, marcando época. Agora, esse tom que desperta emoções intensas está retornando, tendo aparecido no desfile de Sandy Liang durante a semana de moda de Nova York.

A beauty artist Romy Glow, responsável pela beleza do desfile, criou o visual inspirada em um batom pessoal da própria estilista, misturando produtos para alcançar a tonalidade desejada. E não foi só esse desfile que deu indícios do retorno da cor. Aproveitando a onda de nostalgia, a M.A.C relançou o tom em 2023, com uma fórmula renovada, gerando grande repercussão online.

Sandy Liang, conhecida por popularizar o estilo coquettecore com suas referências vintage, parece pronta para trazer o rosa com fundo frio de volta aos holofotes no verão 2025.