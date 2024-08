Tons pastel ainda é uma boa opção para os looks

Os famosos tons pastel estão de volta ao holofote da moda, desde a escolha do tom do ano, a Peach Fuzz, o tons voltaram com tudo trazendo suavidade as produções do dia a dia. Rosa bebê, azul claro, lilás, amarelo e verde menta, são alguns dos tons mais famosos dessa paleta de cores.

Vale lembrar que a trend vai super bem em looks monocromáticos, business casual, misturas divertidas, estampas e também acessórios. A dica é começar apostando em peças básicas para começar a explorar a tendência. Combinar com tons neutros é também uma opção interessante, mas se ainda assim você prefere ir devagar, aposte em acessórios para o dia a dia até se sentir mais confiante.