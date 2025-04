Adolescente cai com motoneta após passar por boeiro

Um adolescente sofreu uma queda enquanto pilotava uma motoneta elétrica, na manhã desta terça-feira (29), na avenida Jary Mercante, região norte de Três Lagoas.

O acidente ocorreu após o menor passar por um boeiro que estava aberto, o que fez com que ele perdesse o controle do veículo e caísse violentamente ao solo. Segundo informações apuradas no local, o jovem bateu a cabeça no asfalto e ficou desacordado logo após a queda.