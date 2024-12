Casal é preso por tráfico de drogas no São João

No dia 18 de dezembro de 2024, por volta das 16h30, uma equipe de Força Tática intensificou o patrulhamento em uma área urbana do município de Três Lagoas, MS, após receber denúncias sobre atividades relacionadas ao tráfico de drogas em uma residência localizada na Rua Capitão Barão Nunes, no bairro Vila São João.

Durante a ronda, os policiais flagraram uma transação suspeita em frente à residência. Um indivíduo entregava um pequeno volume a outro, momento em que foi realizada a abordagem. O comprador foi revistado e constatou-se que portava uma pequena porção de substância análoga a crack, adquirida por R$ 10,00.

O mesmo afirmou que comprou o entorpecente do morador do imóvel.Diante da flagrância, a equipe adentrou a residência, onde o suposto vendedor tentou fugir, mas foi rapidamente detido. O indivíduo já possuía histórico de envolvimento com o tráfico de drogas.