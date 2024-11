A Casa é Sua: conheça os bastidores das rádios do Grupo RCN no Dia do Radialista

O quadro da ‘A Casa é Sua’ do TVC HD Canal 13.1, desta quinta-feira (7), acompanhou de perto a rotina de duas das vozes que encantam e informam o público, neste dia, que se comemora o Dia do Radialista. O Grupo RCN, que abriga as rádios Band FM e Cultura FM, abriu suas portas para um olhar exclusivo nos bastidores de duas profissionais que trazem informação, música e entretenimento diariamente para a audiência.

No estúdio da Cultura FM, Larissa Dandara, uma das vozes mais queridas da manhã e da tarde, compartilhou um pouco sobre sua trajetória. Responsável pelo ‘Bom Dia Cultura’ e pelo ‘Alô Cultura’, Larissa começou sua carreira na comunicação há 16 anos. “Eu amo o que eu faço”, afirma ela, destacando a importância de alegrar o dia de cada ouvinte. “Para mim, é fundamental estar aqui e poder mudar um pouquinho o dia de cada um da nossa audiência”, ressaltou a radialista.

Sobre o início da sua trajetória, Larissa relembra que o convite veio do pai de seus filhos, que já atuava na comunicação. “Me apaixonei e, desde então, nunca mais parei. Fiz outras coisas, mas sempre voltava para a comunicação”, conta Dandara.