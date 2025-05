Abertas inscrições para o desfile cívico em comemoração aos 110 anos de Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) anunciou a abertura das inscrições para o tradicional desfile cívico, em celebração ao aniversário de 110 anos de Três Lagoas. A data de emancipação política administrava é 15 de junho, porém, o evento será realizado no dia 14 de junho, em homenagem à trajetória do município, desde as origens como um pequeno povoado até a consolidação como grande potência regional.

Com o tema “Três Lagoas 110 anos: De um povoado a uma grande potência”, o desfile será precedido pelo hasteamento da bandeira, na praça Senador Ramez Tebet, às 7h. Em seguida, os participantes percorrerão a avenida Rosário Congro, iniciando próximo ao galpão da Maria Fumaça e seguindo até o Terminal Municipal de Transporte Urbano.

As entidades interessadas em participar do evento devem se inscrever até o dia 30 de maio de 2025, por meio do formulário online.