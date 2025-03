'Amigos de Patas' recolhem embalagens para ajudar animais de rua em Três Lagoas

Movido a ações do bem, o projeto “Amigos de Patas” é novo, mas o trabalho desenvolvido para ajudar animais de rua, é antigo. A equipe de reportagem entrevistou a advogada Keyla Sorelli, líder do grupo, que contou cuidar dos gatos de rua a mais de 4 anos na cidade, e atualmente tem 21 animais na própria casa. “Nós gostamos de animais, e estamos vendo que o nível de abandono cresce a cada dia, principalmente de gatos. O projeto não é de acolhimento, nossa ideia é cuidar dos animais e fazer com que tenham uma qualidade de vida boa mesmo morando na rua”, afirmou.

O projeto conta com 7 pontos de alimentação espalhados pelos bairros Jardim Primaveril, Santos Dumont e Jardim Nova Ipanema, alimentando em média 40 animais diariamente, assim como os procedimentos de castração. O gasto mensal com ração alcançou 300kg, totalizando 1.000 reais. Keyla conta que começou a fazer o curso de Medicina Veterinária, um sonho da mesma, na Faculdades Integradas de Três Lagoas (AEMS), para poder ajudar os animais, e afirma também que o grupo está começando uma parceira com a faculdade. O projeto iniciado a aproximadamente 3 meses, já conta com 14 parceiros, entre conveniências, espetinhos e lanchonetes pela cidade.

Outra integrante do projeto, a Auxiliar Administrativa, Kátia Nespolli também concedeu entrevista a equipe de reportagem e conta que já realiza ação de forma independente a mais de 20 anos. “Existe a necessidade de fazer algo pelos animais abandonados. É a realidade de muitas cidades, não apenas de Três Lagoas. Isso acontece por falta de conscientização das pessoas”, informou.