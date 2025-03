Audiência Pública discute violência contra a mulher em Três Lagoas

A Câmara Municipal de Três Lagoas recebe nesta segunda-feira (10) uma audiência pública para discutir a violência contra a mulher e os altos índices de feminicídio no município. A iniciativa é liderada pela vereadora Professora Maria Diogo, em parceria com as vereadoras Evalda e Sirlene. Na manhã desta segunda, Diogo esteve dando mais detalhes a respeito da ação durante o programa RCN Notícias.

A vereadora defende que a educação é um dos principais caminhos para combater a cultura da violência e do patriarcado. Além disso, ela destaca a necessidade de fortalecer a rede de enfrentamento, garantir mais recursos orçamentários e ampliar estruturas de apoio, como a Casa da Mulher Brasileira.

Durante a audiência, o público terá a oportunidade de se manifestar e contribuir com sugestões. As deliberações feitas no evento serão encaminhadas aos órgãos competentes para subsidiar políticas públicas mais eficazes no enfrentamento à violência contra a mulher no município.