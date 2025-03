Aulas dos projetos da Prefeitura de Três Lagoas começam nesta segunda-feira

Natação – turmas divididas por níveis (iniciação, aperfeiçoamento e treinamento), para alunos de 7 a 14 anos.

– turmas divididas por níveis (iniciação, aperfeiçoamento e treinamento), para alunos de 7 a 14 anos. Hidroginástica – aulas para adultos acima de 18 anos, nos períodos matutino e vespertino.

Arena estação

Vôlei de Praia – turmas para atletas de 10 a 17 anos, nos períodos matutino e vespertino.

Outros locais e modalidades

Voleibol Adaptado na E.M. Maria Eulália Vieira (terças e quintas-feiras, noturno)

na E.M. Maria Eulália Vieira (terças e quintas-feiras, noturno) Karatê no Complexo Jupiá (quartas-feiras, vespertino)

no Complexo Jupiá (quartas-feiras, vespertino) Jiu-jitsu no Judô Clube Três Lagoas (terças-feiras, matutino e vespertino)

no Judô Clube Três Lagoas (terças-feiras, matutino e vespertino) Muay Thai na Academia Tatu Fight Team (quartas-feiras, vespertino)

Dúvidas e informações

Para mais detalhes sobre as aulas e modalidades, entre em contato com a Sejuvel, localizada no cruzamento da Avenida Clodoaldo Garcia com a Rua Maria Guilhermina Esteves, s/nº.

Telefones/WhatsApp: (67) 98139-1403 / (67) 98139-1471.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas