Avançam licitações para pavimentação de bairros e avenida de Três Lagoas

Uma das licitações prevê a contratação de empresa especializada para a execução de pavimentação asfáltica e drenagem nos bairros Jardim Itamaraty, Jardim Nossa Senhora de Fátima e Jardim Eunice. As obras fazem parte de um convênio firmado entre o município e o Governo do Estado, por meio da Agesul, e têm como objetivo melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos moradores dessas regiões.

A Prefeitura de Três Lagoas anunciou o prosseguimento de três licitações para a execução de obras de infraestrutura urbana no município. Os projetos incluem serviços de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e urbanismo, contemplando bairros e uma das principais avenidas da cidade.

Outro projeto em andamento trata da segunda etapa das obras de prolongamento da Avenida Custódio Andrews, no trecho entre os loteamentos Jardim Samambaia e Jardim das Primaveras. A intervenção inclui pavimentação, drenagem e urbanismo, visando garantir melhor acesso e infraestrutura à população local.

Também está prevista a pavimentação asfáltica e a implantação de drenagem de águas pluviais no bairro Jardim das Primaveras. A obra vai atender uma antiga demanda dos moradores e contribuir para a valorização imobiliária da região.

As sessões públicas para o prosseguimento das licitações estão agendadas para os dias 30 de abril e 5 de maio de 2025, no Setor de Licitações da prefeitura. Após a conclusão dos processos, as empresas vencedoras serão responsáveis pela execução dos projetos conforme os padrões técnicos exigidos.