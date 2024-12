Balneário de Três Lagoas permanece aberto para lazer durante o Natal

Com o calor intenso em Três Lagoas, o Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox é uma das opções preferidas da população para se refrescar e aproveitar os feriados. Durante a semana do Natal e do Ano Novo, o espaço continuará aberto ao público, garantindo momentos de lazer para todos os visitantes.

De acordo com a coordenadora do balneário, Natália Leite, o acesso ao local é gratuito, e a área de banho no Rio Sucuriú estará disponível. “Funcionamos de terça a domingo, das 8h às 18h. É um momento ótimo para quem está de férias sair de casa e curtir com a família. Temos também a quadra sintética, que está aberta para uso”, explicou Natália.

Apesar de estar funcionando, algumas áreas estão em reforma para oferecer mais segurança e conforto aos visitantes. Os quiosques e o parquinho infantil permanecem interditados durante o período natalino, pois ainda estão na primeira etapa das obras, que envolvem melhorias na estrutura hidráulica, elétrica e instalação de fossas sépticas.