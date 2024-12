Campanha alerta sobre segurança no trânsito e uso de veículos de mobilidade individual

O Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas intensificou as campanhas educativas voltadas para o uso de veículos de mobilidade individual, como as bicicletas elétricas, com o objetivo de promover a segurança no trânsito. A ação, que ocorre até janeiro, inclui a distribuição de kits informativos e orientações sobre o uso adequado de dispositivos de segurança.

De acordo com a coordenadora do departamento, Carolina Feliciano, a campanha visa conscientizar pedestres, ciclistas e motoristas, destacando a importância de uma convivência harmoniosa no trânsito. As ações são realizadas em pontos estratégicos de grande fluxo, como semáforos, com a entrega de panfletos e materiais educativos.