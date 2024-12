Cassiano Maia diz que escolheu secretariado ao avaliar experiência e 'olhar inovador'

O prefeito eleito de Três Lagoas, Cassiano Maia (PSDB), apresentou nesta terça-feira (10), os nomes que irão compor o primeiro escalão de sua gestão, que começa em 1º de janeiro de 2025. O anúncio oficial foi feito no plenário da Câmara Municipal, logo após a penúltima sessão do Legislativo deste ano.

O novo secretariado reúne uma equipe mista, formada por seis remanescentes da gestão atual e novos nomes que estreiam na administração pública. Cassiano enfatizou que a escolha levou em conta a experiência dos que permaneceram e o olhar inovador dos estreantes.

“Foi com todo o carinho que eu li, conheci e conversei com grandes representações do município para formar essa equipe. Tenho certeza de que, com o preparo técnico e a dedicação de cada um, vamos fazer o melhor para Três Lagoas”, afirmou o prefeito eleito.

Seguem como secretários:

Soyla Garcia – Secretaria de Finanças

Elaine Furio – Secretaria de Saúde

Osmar Dias – Secretaria de Infraestrutura

Ângela Brito – Secretaria de Educação

Luiz Henrique Gusmão – Chefe de Gabinete

Vera Helena – Secretaria de Assistência Social

Novos integrantes:

Gustavo Gottardi – Procurador Jurídico

Marcos Antônio Gomes – Secretaria de Desenvolvimento Econômico

André Bacala – Secretaria de Governo