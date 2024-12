Chuvas causam alagamentos em Três Lagoas e prefeitura diz que obras estão em andamento

A madrugada de quarta-feira (4) foi marcada por transtornos em diversos bairros de Três Lagoas devido à chuva intensa que atingiu a cidade. Com mais de 100 milímetros de precipitação, ruas ficaram alagadas, veículos atolados e residências invadidas pela água, evidenciando a vulnerabilidade da infraestrutura urbana.

No Jardim Alvorada, uma das regiões mais afetadas, a moradora Rebeca Andrade Gonçalves relatou o drama enfrentado. “É a segunda vez neste ano que minha casa é invadida pela água. Tenho um bebê pequeno e é desesperador acordar com tudo alagado”, desabafou. Apesar de morar próximo a um piscinão construído pela prefeitura para mitigar enchentes, Rebeca ainda sofre com os alagamentos.

No Jardim Cangalhas, a situação foi igualmente crítica. Felipe Alves dos Santos teve o carro atolado e encharcado pela água. “Ainda não consegui calcular os prejuízos, mas o interior do carro está cheio de água”, lamentou. Além disso, Maria Aparecida de Brito, que mora há cinco anos no bairro, precisou descartar móveis danificados e enfrentar o transbordamento do esgoto, que piorou as condições higiênicas.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Infraestrutura, informou que está ciente dos problemas causados pelas chuvas recentes e destacou que o acumulado de 120 milímetros foi atípico.