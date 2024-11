Colégio Anglo realiza a 7ª Feira da Liderança em Três Lagoas

O Colégio Anglo de Três Lagoas realizou, neste final de ano letivo, a 7ª edição da Feira da Liderança, com o tema “Vencendo desafios: O poder do esporte na liderança”, na sexta-feira (8). O evento, planejado ao longo do ano com o apoio de alunos e professores, teve como objetivo promover o conhecimento e incentivar os estudantes a explorarem o mundo do esporte como uma ferramenta para desenvolver habilidades de liderança e superação.

De acordo com o coordenador do Anglo, Shesmann Augusto Campache, a feira faz parte do projeto socioemocional da escola. “A Feira da Liderança surge do projeto socioemocional da escola ‘O Líder em Mim’, e esse projeto celebra no final do ano essa ideia de liderança, trabalhando a proatividade dentro das atividades acadêmicas”, afirmou Campache. O coordenador destacou que a cada edição a feira atrai cerca de 1.500 pessoas, mas, para 2024, a expectativa era de 2mil visitantes.