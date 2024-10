Comércio inicia vendas de produtos natalinos em Três Lagoas

Faltando pouco mais de dois meses para o Natal, as lojas em Três Lagoas começaram a montagem das vitrines para atender à crescente demanda por artigos natalinos. Com a antecipação, alguns itens como árvores de Natal, luzes, enfeites e presentes estarão disponíveis com descontos em algumas lojas.

A gerente ainda explicou que as expectativas das vendas para o Natal de 2024 são mais altas do que as do ano anterior. “A expectativa para este ano é dobrar as vendas”, disse, confiante no aumento da procura. Além disso, ela afirma que os clientes antecipados poderão usufruir de descontos. “Em relação aos preços, não subimos. E até o final do mês de outubro, estaremos com 20% de desconto nestes itens”, reforça Ariadny.