Conheça os cuidados essenciais para a prevenção ao câncer de colo do útero

O câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. Apesar de sua gravidade, a doença é altamente prevenível e tratável quando detectada precocemente.

Prevenção por vacinação

A principal causa do câncer do colo do útero é a infecção pelo papilomavírus humano (HPV), transmitido principalmente por via sexual. A vacina contra o HPV, disponibilizada gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS), é uma ferramenta essencial para prevenir a infecção.

Indicada para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, a vacina também é recomendada para pessoas imunossuprimidas até os 45 anos. Estudos mostram que a imunização em larga escala pode reduzir significativamente os casos da doença em longo prazo.

O papel do exame Papanicolau

Outra medida importante de prevenção é o exame Papanicolau, que detecta lesões precursoras e alterações no colo do útero antes que evoluam para câncer. O procedimento é simples, rápido e gratuito nas unidades de saúde pública. Mulheres entre 25 e 64 anos que já tiveram vida sexual devem realizar o exame periodicamente, conforme orientação médica.