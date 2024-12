Corpo de Bombeiros de Três Lagoas recebe 18 militares

Os novos soldados do Corpo de Bombeiros Militares se apresentaram no quartel do 5º Grupamento em Três Lagoas, na sexta-feira (13). Com o novo uniforme laranja, que facilita a identificação em salvamentos e ocorrências noturnas, os militares foram apresentados oficialmente após 11 meses de intenso treinamento.

Segundo o tenente Reinaldo Cândido, o curso preparatório incluiu diversas etapas e capacitações até a formação dos soldados. “Eles fizeram a formação em Campo Grande, na Academia de Bombeiros Militar (ABM), onde fica a Escola de Formação do Corpo de Bombeiros. Durante o curso, tiveram aulas diversas, tanto de legislação quanto de treinamentos de salvamento terrestre, salvamento aquático, atendimento pré-hospitalar e salvamento em altura. Além disso, participaram de práticas e, já no final do curso, estagiaram nas viaturas e nos quartéis de Campo Grande“.

Entre os novos militares está Tatiane Aparecida, que veio de Belo Horizonte (MG) para Três Lagoas, deixando a carreira de engenharia para seguir seu sonho de salvar vidas. “Foi uma mudança bem drástica. Eu trabalhava com projetos, em escritório, e agora vou para o operacional. Fiquei muito feliz com os estágios que realizamos. É uma mudança muito grande, porque vamos lidar com vidas, com pessoas, e precisamos ter todo o cuidado com a população. Estou preparada, sim, para começar a atuar a partir de agora“.