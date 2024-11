CRAS São João recebe o nome de Elza de Angeli de Paula em homenagem

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Decreto nº 984/2024, anunciou a mudança no nome do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) São João. A unidade, localizada na rua Bruno Pholl, nº 335, no bairro Santos Dumont, passará a se chamar ‘Centro de Referência de Assistência Social – Elza de Angeli de Paula’, em reconhecimento ao trabalho e à dedicação da moradora Elza de Angeli de Paula.

A decisão de renomear o CRAS foi motivada por um pedido formal de moradores da região, que enviaram um manifesto com 78 assinaturas por meio do sistema de ouvidoria municipal. A população expressou carinho e gratidão pelo trabalho de Elza, conhecida como ‘Mãezinha do São João’, que se dedicou por muitos anos ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.

O prefeito Angelo Guerreiro destacou a importância de reconhecer e valorizar a contribuição de cidadãos como Elza, que dedicaram suas vidas ao bem-estar da comunidade. “Elza de Angeli de Paula foi um exemplo de solidariedade e cuidado com o próximo. A renomeação do CRAS é uma forma de perpetuar seu legado”, disse o prefeito.