Cuidados para instalação de decoração no 'Dia das Bruxas' podem evitar acidentes

Com a chegada do Dia das Bruxas, comemorado no dia 31 de outubro, a Neoenergia Elektro reforça a importância de adotar cuidados especiais ao decorar residências, condomínios e espaços públicos em Três Lagoas. O uso inadequado da energia elétrica em decorações com luzes e enfeites pode representar riscos de acidentes.

Antes de tudo, é essencial avaliar o estado de conservação das lâmpadas, luminárias e cordões de luz utilizados em anos anteriores. É recomendado evitar ligar itens que apresentem sinais de desgaste, como fios desencapados e partes metálicas expostas, pois essas condições aumentam o risco de choque elétrico.

Para garantir maior segurança, a Neoenergia Elektro ainda orienta que a montagem da decoração elétrica seja feita com o disjuntor desligado, reduzindo as chances de acidentes. Outro ponto de atenção é manter a decoração elétrica distante de materiais inflamáveis, como cortinas, papelão, fibras e isopor, além de afastar os fios de estruturas metálicas, que são condutoras e podem provocar choques se entrarem em contato com a corrente elétrica.

Além disso, a segurança das crianças é primordial: elas não devem tocar na decoração quando estiver ligada, uma vez que há risco de choque. Nas áreas externas, a instalação e retirada dos cordões de luz também merecem cuidados extras para evitar acidentes com quedas e choques. Sob a exposição ao sol, chuva e calor, a fiação fica mais vulnerável, e a presença de água pode potencializar os riscos de choque, tornando essencial a montagem e desmontagem com o disjuntor desligado.