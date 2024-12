Detran de Três Lagoas tem atendimento reduzido e horários especiais neste fim de ano

Agência Especial: avenida Advogado Rosário Congro, número 2811, no bairro Jardim Angélica.

Agência Regional de Trânsito: rua Jamil Jorge Salomão Jr, número 3807, no Portal das Araras.

A cidade conta com duas unidades do Detran-MS

Semana do Ano Novo: 30 de dezembro (segunda-feira), 2 de janeiro (quinta-feira) e 3 de janeiro (sexta-feira).

Semana do Natal: 23 de dezembro (segunda-feira), 26 de dezembro (quinta-feira) e 27 de dezembro (sexta-feira).

As agências do Detran-MS, em Três Lagoas, funcionarão em horários específicos nas próximas semanas, devido ao recesso de fim de ano, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 16.511. O atendimento será realizado com equipes reduzidas e nos seguintes dias:

As apostas simples custam R$ 5 e podem ser feitas até às 15h do dia 31 em lotéricas

Uso das plataformas digitais

Devido à alta demanda presencial típica do final de ano e às limitações no atendimento, o Detran-MS reforça a utilização do Portal de Serviços Meu Detran, disponível 24 horas por dia. A plataforma oferece aproximadamente 95% dos serviços presenciais, incluindo:

Emissão de guias de licenciamento e multas

Consulta de pontuação na CNH

Comunicação de venda de veículos

Solicitação do primeiro emplacamento, entre outros

Compensação de guias pagas

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informa que o último dia útil do ano para atendimento bancário presencial será 30 de dezembro (segunda-feira). Guias pagas nesta data serão compensadas apenas a partir de 2 de janeiro de 2025 (quinta-feira).

Acesse o Portal de Serviços Meu Detran para mais informações e evite filas nos atendimentos presenciais.

*Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul