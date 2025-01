Distrito de Arapuá recebe obras de pavimentação e drenagem

A Prefeitura de Três Lagoas está realizando uma obra de infraestrutura no Distrito de Arapuá com recursos próprios. A intervenção, conduzida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), inclui pavimentação asfáltica e a instalação de sistemas de drenagem para águas pluviais em várias ruas da região.

O projeto abrange a pavimentação de 25.389,14 m² com asfalto CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e a implantação de 2.147 metros de drenagem subterrânea com tubos de concreto. Também serão instalados meio-fio com sarjetas, calçadas acessíveis nas esquinas e sinalização horizontal e vertical para garantir mais segurança e comodidade aos moradores e usuários.