Duas pessoas são presas pela Polícia Civil e diversos locais fiscalizados e operação contra furto de energia

Duas pessoas foram presas em flagrante e diversas irregularidades foram registradas, em estabelecimentos comerciais e residências, durante a “Operação Apagão”, deflagrada pela Polícia Civil contra furto de energia elétrica, em Três Lagoas. A ação ocorreu na quarta-feira (12) e, de acordo com o delegado do Setor de Investigações Gerais (SIG), Ricardo Cavagna, foram fiscalizadas 15 unidades consumidoras de energia, localizadas no Centro e nos bairros Alto da Boa Vista, Nossa Senhora Aparecida, Jardim Alvorada, Vila Nova, Nova Três Lagoas e Jardim Dourados. Distribuídas entre lanchonetes, adegas, mercados e também casas, sendo constatadas 12 irregularidades.

Em dois dos locais, os proprietários foram autuados em flagrante e poderão ser processados pelos crimes de furto qualificado mediante fraude ou estelionato, conforme o caso específico, com penas que variam entre cinco a oito anos de reclusão. Outras pessoas foram conduzidas às delegacias para prestarem depoimentos, podendo ser indiciadas como suspeitas da prática do crime.

Conforme a Polícia Civil, os proprietários dos outros estabelecimentos não foram encontrados no local, no momento da fiscalização, mas foi feito um laudo constatando a irregularidade e o boletim de ocorrência. Eles também serão investigados através de inquérito policial.