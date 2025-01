Escola Sesi abre matrículas para 2025 com metodologia Steam e ensino autoral

A rede de escolas Sesi em Mato Grosso do Sul está com matrículas abertas para o ano letivo de 2025. Em Três Lagoas, as ofertas são direcionadas ao ensino infantil ao médio. As aulas, em todo o Estado, estão previstas para iniciarem no dia 29 de janeiro de 2025.

A instituição oferece ensino fundamental e médio em diversas unidades do estado, com metodologia baseada na integração de ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática (Steam). O material didático é autoral e segue as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Novo Ensino Médio.

Entre os diferenciais da Escola Sesi estão aulas de robótica, programação, inglês estendido e formação empreendedora, além de ambientes tecnológicos e interativos. As práticas pedagógicas incluem gamificação e desenvolvimento de projetos que estimulam criatividade, trabalho em equipe e planejamento.

Unidades e modalidades disponíveis:

Campo Grande, Aparecida do Taboado, Corumbá, Naviraí e Maracaju: Ensino fundamental ao médio.

Ensino fundamental ao médio. Dourados e Três Lagoas: Ensino infantil ao médio.

Ensino infantil ao médio. Ribas do Rio Pardo: Nova unidade atenderá estudantes do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, com início das aulas em 17 de fevereiro de 2025.

A nova escola de Ribas do Rio Pardo terá atendimento para matrículas na Biblioteca Indústria do Conhecimento, localizada na avenida Nelson Lyrio, s/n, das 7h às 16h30, de segunda a sexta-feira.