Foragido da justiça morre em confronto com Força Tática

A Polícia Militar, por meio de uma ação conjunta entre a Força Tática e o Grupo Especial Tático de Motos (Getam), realizou uma operação na noite deste sábado (8) para prender João Pedro Vieira dos Santos, de 25 anos, que possuía um mandado de prisão em aberto. A ação ocorreu no Residencial Gilson Teixeira, no Condomínio Orestinho, na região oeste de Três Lagoas (MS).

Após denúncias anônimas indicando que João Pedro, foragido da Justiça, estaria escondido no condomínio, as equipes policiais se dirigiram ao local para averiguar a situação. Ao chegarem, os policiais localizaram o suspeito, que possuía uma extensa ficha criminal. Segundo as primeiras informações, João Pedro estaria armado e tentou fugir da abordagem policial. Em determinado momento, ele não acatou as ordens para se entregar, resultando em um confronto com os militares.