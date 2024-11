Formatura do Pelotão Mirim destaca valores de cidadania e disciplina

A Prefeitura de Três Lagoas e a 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea (3ª BIA AAAe) realizaram, nesta quarta-feira (27), a formatura de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) – ‘Pelotão Mirim’. O evento aconteceu nas Faculdades Integradas AEMS, em Três Lagoas.

A convocação é destinada a atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).

Criado em 1998 pela prefeitura em parceria com o Exército Brasileiro, o SCFV – ‘Pelotão Mirim’ passou a ser administrado pela 3ª BIA AAAe em 2016. Em 2019, foi integrado ao Programa Forças no Esporte (Profesp), ampliando suas atividades e o impacto social.

Atualmente, o programa atende 60 jovens de 8 a 17 anos no CRAS Vila Piloto e no Clube Militar, com atividades nos períodos matutino e vespertino, de segunda a sexta-feira.