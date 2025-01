Cassiano Maia assume Prefeitura de Três Lagoas e elenca metas prioritárias

Nesta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, Três Lagoas deu início a uma nova fase administrativa com a posse do prefeito, o médico Cassiano Rojas Maia (PSDB) e da vice-prefeita Vera Helena Arsioli Pinho.

A cerimônia, realizada no auditório da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), foi marcada por discursos de renovação e compromisso com o futuro da cidade.

Com foco em desenvolvimento econômico sustentável, educação e saúde pública, Cassiano destacou em seu discurso os três pilares de sua gestão. “Nosso objetivo é transformar desafios em oportunidades para a cidade crescer com qualidade de vida e justiça social”, afirmou o prefeito.

Maia já delineou as principais metas para o início de sua gestão. Entre os destaques estão:

Infraestrutura: expansão e melhorias em sistemas de drenagem, pavimentação completa de ruas e novos projetos para mobilidade urbana.

Saúde: redução nas filas de atendimento, ampliação do sistema de saúde e construção de uma nova UPA 24h.

Educação: climatização das salas de aula e garantia de vagas para todas as crianças em escolas e CEIs.

Servidor público: valorização com políticas salariais justas e jornada de 6 horas com horário flexível.

Desenvolvimento económico: modernização da Feira Central, incentivo à inovação tecnológica e fortalecimento de parcerias industriais.

Equipe de governo